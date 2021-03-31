Путин объяснил, в какие сроки нужно вернуть рынок труда к докризисным показателям
Президент России Владимир Путин в ходе подписания соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021–2023 годы рассказал, в какие сроки необходимо восстановить рынок труда страны, написал «ПолитЭксперт».
По его словам, к докризисным показателям нужно вернуться к концу этого года.
«Мы с правительством это постоянно обсуждаем», — уточнил глава России.
Он подчеркнул, что решение этого вопроса напрямую зависит от повышения деловой активности. Помимо прочего, важно наращивать капиталовложения в рабочие места.