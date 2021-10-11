Путин объяснил свой кашель

Активные движения на свежем воздухе привели к небольшому кашлю у президента России Владимира Путина. При этом он призвал не беспокоиться о своем здоровье, так как тесты на все инфекции он проходит регулярно. Об этом российский лидер заявил на совещании правительства по аграрно-промышленному комплексу. Видео с места события опубликовали журналисты РИА «Новости», входящие в кремлевский пул.

Беспокойство о состоянии здоровья президента России выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Владимир Путин поспешил ее успокоить.

«Не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, но и на другие инфекции берутся тесты практически в ежедневном режиме, все хорошо. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее. Ничего страшного не происходит», — заявил российский лидер.

Президент пожелал участникам заседания крепкого здоровья и призвал не забывать о прохождении ревакцинации от коронавирусной инфекции.

Ранее президент России Владимир Путин провел две недели в самоизоляции после того, как у нескольких сотрудников администрации подтвердилась коронавирусная инфекция. По словам российского лидера, положительные тесты сдали 55 человек, включая адъютанта, с которым президент работал с утра до вечера.

Владимир Путин отметил, что заражение произошло из-за поздней ревакцинации. Президент пояснил, что он не заразился из-за сделанной прививки препаратом «Спутник V». Перед уходом в самоизоляцию российский лидер сказал, что теперь проверит эффективность препарата на деле.