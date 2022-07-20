Путин объяснил свой кашель работой кондиционеров в Тегеране

Президент России Владимир Путин выступил на заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Во время выступления президент извинился за кашель и объяснил его работой кондиционеров.

Днем ранее, 19 июля, президент посетил Тегеран. При температуре на улице +38 в помещении работал кондиционер.

Вчера в Тегеране было очень жарко, +38, а кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения Владимир Путин президент РФ.

Владимир Путин посетил трехсторонние переговоры в Иране. В нем приняли участие Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрахим Раиси. Страны согласились с мнением, что США должны покинуть территорию Сирии.