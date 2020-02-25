Путин объяснил смысл нацпроектов

Президент России Владимир Путин объяснил главную цель национальных проектов. По словам российского лидера, нужно, чтобы страна развивалась поступательно, уверенно, ритмично. Об этом президент рассказал в интервью ТАСС.

Нужно, чтобы страна развивалась — поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом. Так объяснил президент главную задачу национальных проектов.

Путин вспомнил и об уже реализованных проектах. Результаты проделанной работы видеть всегда приятно, признался глава государства.

«Мне приятно, когда я вижу результат, когда я приезжаю во Владивосток, когда еду из аэропорта, смотрю, во-первых, на аэропорт, куда я приезжал, пока он строился: другая история совсем. И как Сочи развивается», — сказал президент.

Однако, как подчеркнул Путин, это лишь точечные результаты. При этом нацпроекты позволят достичь результаты по широкому фронту. Все инструменты, которые использовались ранее, в том числе так называемые госпрограммы, не отвечают задачам, которые сегодня стоят перед Россией — подчеркнул Путин.