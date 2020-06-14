Путин объяснил силу России на примере помощи Дагестану во время пандемии

Объединение многонациональных регионов перед общей бедой и оказание помощи Дагестану, где ситуация оказалась критической, показали настоящую силу России. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Он провел параллель с ситуацией в западных странах, где расизм привел к сносу памятников и беспорядкам.

«Это разрушительное явление, без всякого на то сомнения. Представьте себе вот как: афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. Ну у нас, в нашей многонациональной стране, ну не знаю, кого угодно: марийцев должны лечить только марийцы или русских только русские, а татар только татары, дагестанцев только дагестанцы», — заявил российский лидер в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что выстроил такую цепочку неслучайно. Когда Дагестан оказался в тяжелом положении, то к нему на помощь пришла вся страна. Врачи со всех регионов отправились в республику, чтобы помочь с лечением зараженных коронавирусом больных. Поехали армия и МЧС.

«Разве это плохо? Наоборот, в этом сила России. Сила нашего многонационального государства и многонационального народа. Надо держаться за это», — подчеркнул президент.

Дагестан оказался среди лидеров по распространению коронавирусной инфекции. Ситуация оказалась критической. По словам министра здравоохранения республики Джамалудина Гаджиибрагимова в больницах с коронавирусной инфекцией и пневмонией лежат более семи тысяч человек.

Свободными остаются только 1,4 тысячи коек, а заболевших в регионе уже 12,5 тысяч человек. Тестов для выявления заражения не хватает, а местные жители начали заниматься самолечением, так как в некоторых населенных пунктах есть только фельдшер, который просто не может принять всех желающих.

МЧС направило в Дагестан специальную технику, чтобы провести дезинфекции помещений, армия развернула полевые госпитали, чтобы принимать больных.

Врачи из разных регионов России отправились в пострадавшую республику, чтобы привести тесты, лекарства и заняться лечением больных.