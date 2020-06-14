    14 июня 2020, 15:04

    Путин объяснил силу России на примере помощи Дагестану во время пандемии

    Анатолий Минкин

    Объединение многонациональных регионов перед общей бедой и оказание помощи Дагестану, где ситуация оказалась критической, показали настоящую силу России. Об этом заявил президент Владимир Путин.
    Путин объяснил силу России на примере помощи Дагестану во время пандемии

    Он провел параллель с ситуацией в западных странах, где расизм привел к сносу памятников и беспорядкам.

    «Это разрушительное явление, без всякого на то сомнения. Представьте себе вот как: афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. Ну у нас, в нашей многонациональной стране, ну не знаю, кого угодно: марийцев должны лечить только марийцы или русских только русские, а татар только татары, дагестанцев только дагестанцы», — заявил российский лидер в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Он подчеркнул, что выстроил такую цепочку неслучайно. Когда Дагестан оказался в тяжелом положении, то к нему на помощь пришла вся страна. Врачи со всех регионов отправились в республику, чтобы помочь с лечением зараженных коронавирусом больных. Поехали армия и МЧС.

    «Разве это плохо? Наоборот, в этом сила России. Сила нашего многонационального государства и многонационального народа. Надо держаться за это», — подчеркнул президент.

    Дагестан оказался среди лидеров по распространению коронавирусной инфекции. Ситуация оказалась критической. По словам министра здравоохранения республики Джамалудина Гаджиибрагимова в больницах с коронавирусной инфекцией и пневмонией лежат более семи тысяч человек.

    Свободными остаются только 1,4 тысячи коек, а заболевших в регионе уже 12,5 тысяч человек. Тестов для выявления заражения не хватает, а местные жители начали заниматься самолечением, так как в некоторых населенных пунктах есть только фельдшер, который просто не может принять всех желающих.

    МЧС направило в Дагестан специальную технику, чтобы провести дезинфекции помещений, армия развернула полевые госпитали, чтобы принимать больных.

    Врачи из разных регионов России отправились в пострадавшую республику, чтобы привести тесты, лекарства и заняться лечением больных.