Власть 19 декабря 2022, 22:35 Путин объяснил причину частых встреч с Лукашенко Путин объяснил причину частых встреч с Лукашенко ростом товарооборота двух стран Пресс-служба Кремля

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Частые встречи с руководством Белоруссии востребованы. Сейчас, с уходом зарубежных игроков, для республики открываются окна возможностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Частые встречи востребованы», — сказал Путин. Президент напомнил, что в 2021 году товарооборот стран вырос на 30%, и это, по его словам, беспрецедентные рывки.

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После ухода с рынка России зарубежных компаний «для Белоруссии, белорусских производителей открываются окна возможностей», отметил Путин.

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Также глава государства добавил, что есть большое количество вопросов, требующих постоянного административного сопровождения не только на высоком, но и на самом высоком уровне.

Главы двух стран встретились в Минске в понедельник, 19 декабря. В ходе переговоров стороны отметили, что товарооборот государств в 2022 году поставит новый рекорд. Приоритет двусторонних отношений России и Белоруссии, как заметили лидеры государств, лежит в области экономики.