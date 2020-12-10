Путин объяснил помилование Ходорковского косвенным признанием вины

Письмо осужденного предпринимателя Михаила Ходорковского с просьбой о помиловании содержало косвенное признание вины. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Российский лидер напомнил, что Ходорковский в своем письме рассказал о смертельной болезни своей матери и просил отпустить его, чтобы он мог провести с ней ее последние дни.

«Косвенно все равно он признал вину в письме ко мне и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела и умирала. Я пошел на это и помиловал», — привело слова Путина РИА «Новости».

Бывших совладельцев компании ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева суд признал виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, неисполнении решений арбитражных судов и хищении крупных средств у государства. В 2005 году их приговорили к девяти годам колонии.

Президент России Владимир Путин 20 декабря 2013 года подписал указ о помиловании Ходорковского. Во время пресс-конференции он заявил, что получил от осужденного предпринимателя прошение о помиловании и отпустил его. Сам Ходорковский заявлял, что просил его отпустить в связи с семейными обстоятельствами. Своей вины он не признавал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что многие нюансы освобождения Ходорковского остались закрытыми от журналистов. Для выяснения всех обстоятельств он предложил обратиться напрямую к освобожденному бизнесмену.