Путин объяснил, почему Лукашенко не признает Крым российским

Владимир Путин рассказал, что Лукашенко официально не признает Крым частью России, потому что хочет выстроить добрососедские отношения с Украиной. Об этом российский глава сообщил на встрече с представителями крымской общественности.

«Белоруссия имеет право, это суверенное независимое государство, несмотря на то, что мы строим Союзное государство», — приводит слова президент vz.ru.

Путин отметил, что Белоруссия имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает целесообразной и полезной для себя.

«Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. Он хочет выстраивать отношения такие добрососедские с Украиной, думаю, в этом все дело», — сообщил президент на вопрос о том, почему белорусские авиалинии не осуществляет рейсы в Симферополь.

Ранее Россия предложила белорусской стороне сделать 12 общих наднациональных органов. В списке попали таможня, суд и налоговая, регуляторы в сферах транспорта, промышленности, связи и сельского хозяйства. А также предлагалось сделать единую валюту.