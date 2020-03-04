Путин объяснил, почему зарплаты россиян не выросли до $2700 к 2020 году
Президент России Владимир Путин признал, что властям не удалось выполнить «Стратегию 2020». Глава государства отметил, что принятые в 2008 году цели были предварительными. Тогда ВВП практически удвоили и социальные прогнозы сделали, учитывая этот факт.
«Разразился мировой экономический кризис. Не по нашей вине, он пришел к нам извне. И тогда у нас встала другая задача, более примитивная. Я хочу напомнить: она заключалась в том, чтобы не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан», — пояснил Путин в интервью ТАСС.
Он добавил, что в 2008 году был председателем правительства, и пообещал, что не допустит повторения ситуации 1998-го, когда рухнули все накопления населения.
«И мы этого не допустили, но это действительно негативно сказалось на нашем развитии. Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты. Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришел извне», — заключил президент.