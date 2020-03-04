Путин объяснил, почему зарплаты россиян не выросли до $2700 к 2020 году

В 2008 году российские власти планировали, что к 2020-му население будет получать 2,7 тысячи долларов. Помешал реализации мировой кризис, который обрушился на страну.

Президент России Владимир Путин признал, что властям не удалось выполнить «Стратегию 2020». Глава государства отметил, что принятые в 2008 году цели были предварительными. Тогда ВВП практически удвоили и социальные прогнозы сделали, учитывая этот факт.

«Разразился мировой экономический кризис. Не по нашей вине, он пришел к нам извне. И тогда у нас встала другая задача, более примитивная. Я хочу напомнить: она заключалась в том, чтобы не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан», — пояснил Путин в интервью ТАСС.

Он добавил, что в 2008 году был председателем правительства, и пообещал, что не допустит повторения ситуации 1998-го, когда рухнули все накопления населения.

«И мы этого не допустили, но это действительно негативно сказалось на нашем развитии. Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты. Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришел извне», — заключил президент.