Путин объяснил, почему подорожали стройматериалы

Рост цен на разные товары, в том числе на стройматериалы, связан с несколькими факторами. Во-первых, на это влияет инфляция, а во-вторых — резкий рост стоимости на мировых рынках. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Президента спросили, станут ли цены на стройматериалы в ближайшее время доступнее или продолжат расти.

«Надеюсь, и с моей помощью они станут доступными. Во-первых, все это связано с инфляцией. У нас она была в районе 4%, сейчас поднялась до 5,9%. И, конечно, стоит задача ее подавления. Именно поэтому ЦБ приподнял ключевую ставку. Рассчитываю на то, что инфляция вернется к 4%. В этом году вряд ли сможем достичь, думаю, уровня 5% сможем добраться», — отметил президент.

Во-вторых, на рост цен влияет изменение конъюнктуры на многие товары на мировых рынках. Когда в мире резко поднялись цены на металл, в России их подняли до такого же уровня. Из-за этого все связанные стройматериалы сразу начинают дорожать.

«Сейчас решения принимаются по сдерживанию цен на основные товары, связанные со стройкой. Мы знаем об этом и предпринимаем необходимые шаги, чтобы ситуация была стабильной», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что предложил ввести новую льготу для тех, кто продает старую и покупает новую квартиру в течение года. Сейчас люди платят НДФЛ и теряют приличные деньги, если проводят такую сделку в течение пяти лет с момента покупки первой квартиры.

«Если в течение года человек покупает новое жилье, я предложил не взимать с людей, продающих квартиру, новый налог», — отметил он.