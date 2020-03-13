    13 марта 2020, 13:29

    Путин объяснил, почему нужно «оздоравливать» российские банки

    Наза Салех Захи

    Финансовое оздоровление российских банков было нужно для защиты миллиона вкладчиков. Банк России после санации собирается возвращать активы на рынок. Такое заявление сделал президент Владимир Путин.

    «Я знаю, <…> кто-то рассердится, скажет вот «я пострадал» [в результате санации кредитного учреждения], но делал Центральный банк это для того, чтобы миллионы [граждан] не пострадали, чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения <…> и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, как обычно», — сказал Путин в интервью ТАСС.

    Он отметил, что санацию надо проводить своевременно. Президент рассказал и о претензиях, которые обычно предъявляют Центробанку в связи с этой процедурой. Среди них — то, что ЦБ много забрал финансовых учреждения под себя, истратил большое количество денег, выплатил огромные суммы акционерам. Российский лидер подчеркнул, что Банк России в основном платил людям, чтобы их ущерб был минимальным при санации того или иного банка.

    Владимир Путин заявил, что Центробанк «не собирается вечно держать» у себя активы санированных кредитных учреждений.

    «[Банк России] собирается санировать и выводить их на рынок. И такой план у Центрального банка есть, и [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина мне об этом докладывает», — заключил он.

    Ранее Путин рассказал, чем бизнесмены из 90-х отличаются от современных.