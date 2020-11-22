Путин объяснил, почему не поздравил Байдена

«Хочу вас заверить: здесь нет никакой подоплеки. Не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится — мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния», — рассказал он.

Также Путин отметил, что с уважением относится и к действующему президенту Дональду Трампу, и к кандидату на этот пост Джо Байдену. Поэтому российская сторона готова работать с любым главой государства, которого выберет американских народ.

Тем не менее российский президент обратил внимание на имеющиеся у Америки проблемы с проведением выборов. По его словам, там сложно работать наблюдателем — их близко не подпускают. И даже бывает, что запугивают прокурорами и возбуждением уголовных дел, когда кто-то хочет прийти с проверкой на участок. Однако Путин отметил, что это личное дело Соединенных Штатов.