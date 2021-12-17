Путин объяснил, почему не пользуется интернетом

Российский президент Владимир Путин дал объяснение тому, почему редко бывает в интернете. У него просто нет на это времени.

На съезде РСПП главе государства предложили заглянуть в интернет с целью лично убедиться в наличии проблем в системе саморегулирования в строительной отрасли.

«Да мне некогда туда заглянуть», — приводит РИА «Новости» ответ Путина.

Ранее Путин дал поручение кабмину до 1 февраля 2022 года доложить об организации общественных дискуссий о применении технологий искусственного интеллекта (ИИ) и рисках.

Также Путин поручил российскому правительству обеспечить совершенствование применения экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. В частности, определить использующих ИИ вредителей. Этот доклад правительство должно предоставить в срок до 1 апреля, далее — раз в полгода.