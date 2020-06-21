Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных

Президент России Владимир Путин рассказал, почему не отчитывает своих подчиненных. Он отметил, что показная жестокость не является критерием эффективного руководства.

Об этом глава государства рассказал в интервью, которое появится на телеканала «Россия 1» в рамках документального проекта «Россия. Кремль. Путин». Президент подчеркнул, что не любит отчитывать своих подчиненных в показном порядке и никогда не делает этого.

По его мнению, эффективность руководства заключается не в этом, главный ее критерий — последовательность принимаемых решений. При этом жестокие разговоры с подчиненными бывают, но проходят они вне поле зрения камер — в кабинетах.

У нас бывают и жесткие разговоры. Но не было — и я это с определенной гордостью говорю — случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо — еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда Владимир Путин.

Ранее Путин подписал указ о награждении орденами Пирогова и медалями Луки Крымского медицинских работников, которые внесли большой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в России. Еще пять медиков получили звания Героя труда. В их числе — главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

День медицинского работника в 2020 году отмечается 21 июня. Губернатор Московской области вместе с легендарным педиатром и хирургом Леонидом Рошалем поздравили подмосковных врачей с профессиональным праздником.