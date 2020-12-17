Путин объяснил, почему его задел рост цен на продукты

Президент России Владимир Путин признался, что его волнует возникшая проблема с ростом цен на продукты в стране. Объективно они растут только в определенных случаях.

«Где-то цены растут объективно, связано это с ростом стоимости комплектующих в связи с курсовой разницей. Некоторые товары мы закупаем за большее количество рублей. Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующие острые реакции. Меня это задело», — подчеркнул глава государства в ходе пресс-конференции.

Путин обратил внимание на тот факт, что за последние шесть лет в России собрали рекордный урожай зерна. При этом дорожают хлебобулочные и макаронные изделия.

«Мне когда-то говорили, что нам надо подкрутить тростниковый сахар, поддержать своих производителей. Мы это сделали. Но не чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке», — добавил президент.

Путин пояснил, что цены выросли на мировых рынках. К ним «начали подтягивать» и внутренние цены. Российский лидер заявил о «совершенной недопустимости» подобного.

«Все инструменты хорошо известны. Надо только вовремя реагировать. Надеюсь, это сейчас произойдет», — сказал Путин о регуляции цен.

Во время ежегодной пресс-конференции, которая проходит в онлайн-формате, президент также допустил рост заработных плат россиян.