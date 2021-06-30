Путин объяснил, почему бананы стоят дешевле моркови

Президента РФ Владимира Путина во время прямой линии спросили, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь и картофель, которые привозят из соседних регионов. Главу государства попросили объяснить, что происходит с ценами на продукты.

К Путину обратились с вопросом прямо из продуктового магазина. Президент записал цены, о которых шла речь. Морковь стоила 110 рублей за килограмм, а бананы — 70.

Глава государства объяснил, что сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за 10 лет.

«К сожалению, это общемировая тенденция — рост цен на продовольствие. Везде так происходит. Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается. Причин много, всех их перечислять не буду», — сказал Путин.

В России самый большой рост цен на продукты наблюдался в прошлом году. Президент напомнил, что подорожали сахар и подсолнечное масло. И тогда правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен.

«Заключили соглашения между производителями и торговыми сетями, выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья, ввели повышенные пошлины вывозные», — напомнил глава государства.

Власти обращают внимание на ситуацию с ценами, заверил Путин.

«Может, иногда несвоевременно. Меры, повторяю, принимаются», — добавил он.

В то же время цены на молоко стабильные, а масло делают из молока, сказал Путин. И в последнее время наблюдался рост на 3,5–5%.

«Обращаю внимание на то, что это меньше уровня инфляции — а она подросла на 5,9%», — подчеркнул лидер РФ.

Путин не стал отрицать, что проблемы еще есть.

«То, о чем говорила Валентина, это так называемый борщевой набор: морковь, картошка. У нас своей продукции не хватило. В прошлом году произвели картошки на 19 с лишним миллионов тонн, в этом году будет 22 миллиона. Надеюсь, нам хватит с лихвой», — сказал он.

Стоимость на товары, которые завозят из-за границы, формируется с учетом доставки. Поэтому надо смотреть также на вопросы логистики, указал Путин.

«Скоро будет урожай овощей, надеюсь, это отразится и на ценах. Хотя это один из вопросов про развитие сельского хозяйства, они пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме. Курицу и мясо экспортируем, и много. В прошлом году сельское хозяйство заработало на экспорте 30 миллиардов долларов, такого не было никогда», — отметил президент.

Для того чтобы сдержать цены на зерно, было принято решение о квотировании экспорта и введении пошлин на вывоз, добавил глава государства.