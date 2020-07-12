Путин объяснил отношение к резкой критике в свой адрес

Всегда найдутся люди, которые думают по-другому, отметил российский лидер. Им кажется, что они нашли лучшие решения, чем те, которые предлагают действующие представители власти, в том числе глава государства.

«Я вообще, как это ни покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или предлагается. Если что-то предлагается вообще, кроме самой критики. Потому что если это критика ради критики, то это просто неинтересно», — заявил Путин.

В то же время к интересным и конструктивным предложениям президент с «удовольствием прислушивается». Хотя это еще не значит, что он обязательно будет воплощать в жизнь услышанное. Тем не менее благодаря чужим высказываниям Путин будет знать всю палитру мнений, оценок и предложений. А это, по его мнению, полезно.

Ранее стало известно, что Путин нетерпимо относится к любым перегибам. Это касается в том числе и проявления гомофобии. Президент всегда принимает во внимание национальные устои в стране и отдельных регионах, где свою особенность имеют исторические корни.

Путин также дал советы будущему главе государства. Он уверен, что для этого нужно как следует учиться, а также настойчиво, усердно и по-честному относиться к своему делу.