Путин объяснил, от чего будут зависеть дальнейшие действия России в сфере безопасности

Россия в сфере безопасности будет действовать по плану в зависимости от обстановки, на которую влияют и другие страны. Об этом заявил президент Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы готовы к этой совместной работе и дальше, мы готовы также идти по переговорному треку, но все вопросы, как и было заявлено уже ранее, должны рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которых для нас является безусловным приоритетом», — сказал Путин.

В последнее время США и НАТО не раз обвиняли Россию в подготовке «вторжения» на Украину. Одновременно с такими заявлениями они начали усиливать присутствие в Восточной Европе. Кремль не раз опровергал все обвинения. Там подчеркивали, что Россия перемещает свои войска исключительно внутри своей территории.

Кроме того, Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте. Страна также не нарушает никаких договоренностей, в то время как Украина не соблюдает Минские соглашения.