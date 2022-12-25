Власть 25 декабря 2022, 13:04 Путин объяснил особой философией различия отношений к Украине России и Запада Президент Путин исключил циничное отношение России к Украине, в отличие от Запада

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Россия не могла позволить такого же циничного и изощренного отношения к Украине, какое позволяют себе государства Запада. У страны особая философия и другое отношение к жизни и людям. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что на Западе главной ценностью считается материальный подход, а в России — духовный.

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«Не могли. У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям», — заявил Путин, отвечая на вопрос о том, могла ли Россия вести себя с Украиной цинично, как страны Запада.

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Российский лидер призвал посмотреть на тех, кто глубоко изучал морально-нравственные ценности мировых религий, которые всегда отмечали разницу в подходах.

«Если посмотреть тех людей, которые глубоко погружались в морально-нравственные ценности восточного христианства, западного христианства, ислама, то они всегда говорили, что у нас разные подходы. Там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части, а у нас — в духовной. Поэтому не могли», — подчеркнул Путин.

Глава государства заметил, что сегодня перед страной стоит цель объединить русский народ. Поэтому сейчас власти страны делают все, чтобы защитить людей и их интересы, так как другого выбора России не оставили.

Выходом из ситуации Путин назвал переговоры, к которым страна готова, но противники уже несколько раз отказались от дипломатического решения конфликта.