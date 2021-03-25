Путин объяснил «моду на оголтелых энкавэдэшников» в кино

Президент РФ Владимир Путин предположил, что «мода на оголтелых энкавэдэшников» в кино связана с тем, что фильмы о проблемах советского периода принимают на международные фестивали. Об этом сообщило РИА «Новости».

Путин в четверг встретился с лауреатами премий в области культуры и искусства.

Сценарист Игорь Угольников в ходе встречи с президентом обратил его внимание на «киноподделки» о войне с «оголтелыми энкавэдэшниками» и «генералами, которые гонят на смерть своих солдат».

«По поводу „моды на оголтелых энкавэдэшников“ при описании событий прошлых лет. Ну чего? Мода такая, ведь у нас, понимаете, даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени», — сказал Путин.

Глава государства предположил, что другие фильмы от России на международных конкурсах не принимают. По мнению Путина, авторы фильмов знают заранее, какие ленты могут пройти отбор, поэтому снимают подобные ленты.

В новейшей истории достаточно проблем, и на это нужно обращать внимание, чтобы не допускать их повторения, отметил президент. Однако все это не должно «застилать глаза на величие подвига» советского народа в годы ВОВ, указал Путин.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что парады Победы в этом году пройдут в 28 городах страны.