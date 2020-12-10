Путин объяснил лечение владимирского губернатора в Москве
Так российский лидер прокомментировал приезд губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в частную клинику Москвы для прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
«Врачи определяют, где человеку лечиться. Я уверен, что и во Владимирской области тоже решают специалисты», — заявил Владимир Путин.
Как напомнила газета «Известия», Владимир Сипягин объявил о положительном тесте на коронавирус 13 ноября. Сначала он ушел на удаленную работу, а после лег в больницу. После выяснилось, что лечение он проходит в частной московской клинике.
Сипягин объяснил такое решение словами, что не хотел занимать место в инфекционных госпиталях возглавляемого им региона.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не связывать решение главы Владимирской области, где лечиться, с уровнем медицины в регионе. Он подчеркнул, что это отдельные вопросы. Также он отметил, что каждый человек должен решать сам, где проходить лечение.