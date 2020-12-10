Путин объяснил лечение владимирского губернатора в Москве

Назначение лечения, а также место его прохождения находится поле ведения врачей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по правам человека.

Так российский лидер прокомментировал приезд губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в частную клинику Москвы для прохождения лечения от коронавирусной инфекции.

«Врачи определяют, где человеку лечиться. Я уверен, что и во Владимирской области тоже решают специалисты», — заявил Владимир Путин.

Как напомнила газета «Известия», Владимир Сипягин объявил о положительном тесте на коронавирус 13 ноября. Сначала он ушел на удаленную работу, а после лег в больницу. После выяснилось, что лечение он проходит в частной московской клинике.

Сипягин объяснил такое решение словами, что не хотел занимать место в инфекционных госпиталях возглавляемого им региона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не связывать решение главы Владимирской области, где лечиться, с уровнем медицины в регионе. Он подчеркнул, что это отдельные вопросы. Также он отметил, что каждый человек должен решать сам, где проходить лечение.