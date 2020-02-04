Путин объяснил, как стать долгожителем

Занимающиеся творческой и интеллектуальной работой люди живут дольше и сохраняют молодость. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественниками Череповца.

«Чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится», — привело слова российского лидера РИА «Новости».

При этом президент отметил, что генетики объяснили бы этот феномен лучше. В качестве примера этой идеи он привел преподавателей вузов, которые живут дольше, чем представители других профессий.

По словам Путина, это связанно с постоянной интеллектуальной деятельностью.