Путин объяснил, как Россия относится к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

У России нет проблем с Швецией и Финляндией из-за их вступления в НАТО. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин на саммите ОДКБ. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Что касается расширения, в том числе за счет новых членов альянса — Финляндия, Швеция. У России нет проблем с этими государствами, нет. В этом смысле непосредственной угрозы за счет расширения этих стран для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры безусловно вызовет нашу ответную реакцию», — сказал он.

Какой будет эта реакция, Россия будет смотреть, исходя из тех угроз, которые ей будут создаваться. Путин отметил, что Северный альянс выходит за рамки своего географического предназначения — за рамки Евроатлантики, старается активно включаться в международные вопросы и контролироваться ситуации с точки зрения безопасности и влиять на них.

«Это, безусловно, требует дополнительного внимания с нашей стороны», резюмировал российский лидер.

Также Путин во время саммита ОДКБ высказал мнение относительно целей работы биолабораторий США на постсоветском пространстве.