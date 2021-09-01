Путин объяснил, как отличить информационную ложь от знания

Президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками во Владивостоке рассказал, как отличить информационный мусор от знания. По его словам, больше всего такого мусора можно найти в интернете. Об этом написал «Царьград».

Российский лидер отметил, что печально не только то, что многие ресурсы публикуют информационную ложь, а то, что она подается как правда. Президент напомнил, что пользователи Сети зачастую не могут проверить, правдиво подается информация или нет.

«Поверить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых», — сообщил он.

Путин добавил, что специально созданное общество «Знание» дает самую достоверную информацию, опираясь на мнение профессионалов. Тезисам, представленным этим обществом, можно доверять, заключил президент.