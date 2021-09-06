Путин объяснил историческую важность обсуждения Хабаровского процесса

Президент России Владимир Путин заявил об особом значении международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы». По его мнению, он помогает сохранить историческую память и предотвратить в будущем преступления против человечности.

Форум начался с выступления Путина, сообщил ТАСС. Президент отметил, что на Хабаровском процессе в 1949 году был вынесен правовой, моральный и нравственный приговор людям, развязавшим Вторую мировую войну.

«Его проведение стало выражением принципиальной позиции нашей страны по факту грубого нарушения норм международного права, включая запрет на использование химического и биологического оружия. Хабаровский процесс стал первым и значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения, фактически предтечей соответствующей конвенции ООН 1972 года», — сказал Путин.

Именно поэтому международный форум в Хабаровске имеет огромный вклад в предотвращение аналогичных событий в будущем, в глубокое осмысление исторического наследия Хабаровского процесса, отметил Путин. Он добавил, что сделанные выводы участниками форума будут востребованы в дальнейшей научно-исследовательской работе.