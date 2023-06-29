Власть 29 июня 2023, 16:56 Путин объяснил экологические проблемы на примере детского мультфильма Путин вспомнил детский мульфильм «Мусорная жаба», объясняя проблемы экологии Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Обсуждая проблемы экологии, глава государства вспомнил о детском мультфильме.

«Для малышей есть такой мультик „Мусорная жаба“. Когда что-то выращивают, используют мусор, жаба это поедает и потом это выращивают», — сказал он.

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Российский лидер пояснил, что эта самая «жаба — молодец, она на нашей стороне и занимается решением экологических проблем». Также в ходе выступления на АСИ президент отметил, что из-за санкций Запада «мир не рухнул». По его словам, ограничения только подтолкнули российские компании к развитию, особенно после ухода с рынка иностранных конкурентов.

Президент посетил выставку компаний, которые победили в конкурсе новых отечественных брендов. Он подошел к стенду производителя NexTouch. Представитель компании попросил главу государства оставить на память рисунок на сенсорной панели. Путин не отказался. Он нарисовал рожицу и расписался под ней.