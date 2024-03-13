Власть 13 марта 2024, 09:11 Путин объяснил, для чего Россия выступила против Запада Путин: если Россия не защитит себя, с ней никто не станет считаться РИА «Новости»

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России следовало ответить на исторический вызов и защитить себя. В обратном случае могла пострадать ее государственность, заявил в интервью ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву президент Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости».

«С нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить. И последствия могут быть катастрофическими для российской государственности», — ответил он на вопрос об историческом вызове.

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Владимир Путин не согласился с тем, что Россия оказалась на перепутье. По его мнению, она встала на стратегический путь своего развития и не свернет с него. Президент заявил, что многие люди в других странах следили за борьбой российского государства и связывали с ним свои надежды.

Президент обратился к западным элитам, которые, по его словам, долгие годы паразитировали на других народах. Он предупредил, что бал вампиров окончится.