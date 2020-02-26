Путин объяснил действия росгвардейцев на митингах

Президент России Владимир Путин заявил, что росгвардейцы «не будут махать дубинкой» на людей, которые действуют по существующим правилам и законам. Так он прокомментировал столкновения на несанкционированных акциях в Москве.

Путин в интервью ТАСС сказал, что служащих Росгвардии действительно можно назвать «ранимыми и трепетными», ведь они не только работают на демонстрациях, но и пойдут под пули, если понадобится отстаивать интересы государства.

«А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это можно, знаете, как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят», — сказал Путин.

По мнению президента, никто просто так не молотит дубинкой. Все, что произошло, было на несанкционированных акциях, но никто не мешает гражданам собираться на санкционированных. Путин заметил, что цель несогласованных акций в том, чтобы перекрыть движение, спровоцировать действия силовых структур, чтобы потом президента об этом спросили.

Путин выразил мнение, что нельзя убедить избирателя голосовать за них, только ругая нынешнюю власть. Для победы нужно обязательно предъявить позитивную программу.

Президент дал интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Он рассказал о том, как Михаил Мишустин стал премьер-министром, об отношениях Москвы и Киева и том, как Александр Кудрин и Герман Греф пытались экономить на крупных проектах. Затронул президент и тему национальных проектов.