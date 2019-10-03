  • Путин объяснил, что спасло Россию от гражданской войны

    03 октября 2019, 18:50

    Анатолий Минкин

    Россию от развала и гражданской войны в 90-е годы спасло трудолюбие и терпение жителей страны. Об этом на пленарном заседании клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Путин объяснил, что спасло Россию от гражданской войны

    Российский лидер напомнил, что накануне 2000 года вышла его статья «Россия на рубеже тысячелетий». В ней он представил анализ мировой обстановки и перспективы ее развития.

    «Россия действительно пережила в 90-е годы двадцатого века один из самых трудных периодов в своей истории», — заявил Владимир Путин. Он напомнил, что к внутриполитическому и социальному кризису, которые переживала страна, добавилась агрессия со стороны международного терроризма.

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    Все это привело Россию к опасной черте, когда государство могло просто развалиться.

    «Мы тогда могли, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики», — поделился президент.

    Уйти с опасной черты страна смогла только благодаря патриотизму, мужеству, терпению и трудолюбию народа, который живет в России, уверен Владимир Путин.