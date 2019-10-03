Путин объяснил, что спасло Россию от гражданской войны

Российский лидер напомнил, что накануне 2000 года вышла его статья «Россия на рубеже тысячелетий». В ней он представил анализ мировой обстановки и перспективы ее развития.

«Россия действительно пережила в 90-е годы двадцатого века один из самых трудных периодов в своей истории», — заявил Владимир Путин. Он напомнил, что к внутриполитическому и социальному кризису, которые переживала страна, добавилась агрессия со стороны международного терроризма.

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Все это привело Россию к опасной черте, когда государство могло просто развалиться.

«Мы тогда могли, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики», — поделился президент.

Уйти с опасной черты страна смогла только благодаря патриотизму, мужеству, терпению и трудолюбию народа, который живет в России, уверен Владимир Путин.