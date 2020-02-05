Путин объяснил, что довело человечество до «опасной черты»

Он напомнил, что в этом году мир отметит 75-лет с окончания Второй мировой войны, когда государства-победители в основу послевоенного мироустройства заложили идеалы добра, мира и справедливости. Однако сегодня все пошло не так.

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — заявил Владимир Путин.

В церемонии вручения верительных грамот приняли участие дипломаты 23 государств. Все они только недавно стали послами в Москве. Среди них были представители США, Великобритании, Франции, Китая, Ирана, Ирака, Австралии, Германии, Греции и Швеции.