Путин объяснил, что будет определять исход боев в будущем

Искусственный интеллект в управлении оружием в будущем будет определять исход боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«В ходе боевой учебы следует более активно осваивать, обкатывать вооружения и технику с элементами искусственного интеллекта. <…> Такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя», — приводит ТАСС слова Путина.

Российский лидер отметил, что техническая модернизация армии требует новых форм войск, и призвал развивать военную науку. По его словам, для усиления вооруженных сил нужно не только изучать опыт современных локальных войн, но и делать прогнозы на будущее.

Путин поставил задачу довести долю современного вооружения в силах ядерного сдерживания в следующем году до 88,3% и отметил, что военная сфера в России имеет оборонительное направление.