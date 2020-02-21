Путин обговорил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию, происходящую в Северо-Западном городе Сирии Идлибе.

Об этом сообщило «РИА» Новости со ссылкой на администрацию Турецкого лидера.

20 февраля стало известно, что российские бомбардировщики по просьбе сирийского командования, предотвратили атаку террористов в Сирии, которых поддерживали турецкие военные.

После чего Министр обороны Турции сообщил, что они могут направить запрос в США для предоставления турецкой стороне зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для сдерживания сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха.

Ранее 27 стран Евросоюза призвали прекратить военные действия в Идлибе, так как страдают мирные люди. Лидеры стран предлагают обеспечить доступ провинции к гуманитарной помощи.