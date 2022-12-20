Власть 20 декабря 2022, 22:05 Путин обещал выделить субсидии на зарплаты шахтерам в ЛНР Президент Путин пообещал выделить ЛНР субсидии на зарплаты шахтерам Unsplash

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником сообщил, что региону нужно сохранить угольные предприятия. Глава государства пообещал выделить субсидии на зарплаты шахтерам.

Во время разговора с Пасечником глава государства отметил, что сейчас ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, поэтому ключевым моментом является вопрос обеспечения безопасности людей.

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Путин наградил Пасечника орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Врио главы республики получил награду за защиту прав и свобод мирных жителей региона от агрессии украинских националистов. Он поблагодарил президента и всех граждан России за помощь ЛНР, без которой «невозможно было бы выжить».

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил встречу президента России Владимира Путина с командующими войск, которая состоялась в зоне СВО.