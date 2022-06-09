Путин пообещал, что через 10 лет качество жизни в России будет лучше

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что качестве жизни в России будет лучше через 10 лет. Об этом глава государства заявил на встрече с молодыми предпринимателями на ВДНХ в Москве.

Во время мероприятия у Путина спросили, какой, по его мнению, должна быть технологическая Россия через 10 лет. Глава государства ответил, что Россия должна стремиться улучшать демографическую ситуацию, обеспечивать здоровье населения, заботиться об экологии, двигаться вперед в сфере больших данных и квантовых технологий.

«Нам нужно стремиться к тому, чтобы мы приобретали новые компетенции <…> и были бы лидерами по всем этим направлениям», — сказал Путин.

По его словам, у России есть для этого все шансы и возможности. Он подчеркнул, что в случае движения по этому пути, успех будет обеспечен. После этого у президента уточнили, значит ли это, что россияне будут жить лучше через 10 лет.

«Да, это в конце концов должно привести к улучшению качества жизни», — ответил глава государства.