Путин никогда не обсуждал антироссийские санкции с Шольцем и Макроном | 360°

29 августа 2023, 12:24
Путин никогда не обсуждал антироссийские санкции с Шольцем и Макроном
Песков: Путин не обсуждал антироссийские санкции с Шольцем и Макроном
Президент России Владимир Путин никогда не обсуждал тему антироссийских санкций с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
Немецкая газета Bild привела выдержки из беседы Макрона и Шольца после переговоров с Путиным в марте 2022 года. Если верить этой публикации, канцлер Германии и французский лидер удивились, что президента России совершенно не беспокоят санкции, сообщил RT.
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Комментируя этот материал, Песков лишь подтвердил, что Путин не обсуждал ограничения ни с Шольцем, ни с Макроном.
«Действительно, президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями стран, которые эти санкции вводили», — отметил официальный представитель Кремля.
Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте указывал на провал санкций Запада против России. Несмотря на старания ЕС и США, ограничения не смогли подкосить экономику страны.
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