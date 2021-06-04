Путин: ни одного летального исхода не было после российской прививки от ковида
Медики не зафиксировали ни одного летального исхода после применения российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
«Напомню, что российская вакцина признана самой безопасной и эффективной. Эффективность выше 96%. По данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины. Может быть небольшой подъем температуры — это все побочные эффекты», — сказал Путин.
По его словам, российская вакцина дает хорошую защиту. Глава государства попросил правительство регионов и бизнес совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции. Он отметил, что многие специалисты заняты в сфере торговли, строительства и ЖКХ.
«Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. Мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранцам приехать в РФ и сделать здесь прививку», — добавил глава государства.
Президент подчеркнул, что запрос довольно высокий. Многие представители бизнеса специально приезжают в Россию, чтобы привиться. Путин поручил правительству проанализировать вопрос о предоставлении иностранцам условий для платной вакцинации в нашей стране.
Владимир Путин также сообщил о неравномерности распределения вакцин в мире и напомнил, что пока не будет обеспечен широкий доступ к прививкам на всех континентах, опасность эпидемии не уйдет.