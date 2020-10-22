Путин: нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса

Президент Владимир Путин заявил, что для введения новых нерабочих недель в России нет необходимости. В четверг прошло ежегодное заседание международного клуба «Валдай».

«В целом ситуация такова, что на сегодняшний день нет необходимости возвращаться, во всяком случае, у нас, к таким ограничительным методам, как это было весной этого года», — сказал он в эфире «Россия 24».

Глава государства отметил, что отечественная медицина сработала эффективно. К тому же медики приобрели необходимый опыт и знают, как оперативно бороться с вирусом. Путин считает, что сейчас у всех появилась уверенность, «что мы можем справиться с этими проблемами». Ведь уже появились лекарства и созданы резервы коечного фонда.

«Вот Швеция не вводила ограничений — а результат тот же самый, экономика все равно упала», — привел пример президент.

Кроме того, Путин исключил закрытие предприятий из-за пандемии. Но скорректировать поддержку отдельных отраслей бизнеса все же стоит, отметил он. По словам президента, экономическая обстановка в стране начала восстанавливаться. В частности, хороший результат дает агропромышленный комплекс.

«Да, у нас есть вопросы, которые мы должны еще таргетировать, но у нас макроэкономические показатели в принципе приемлемые», — сообщил глава государства.

Ранее Владимир Путин обеспокоился о здоровье тех, не желает добра нашей стране.