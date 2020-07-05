Путин: некоторые статьи в советской Конституции являются «миной замедленного действия»

В советской Конституции статья о праве выхода республик из СССР была «миной замедленного действия». Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Глава государства отметил, этот «ленинский тезис» был заложен еще в 1922 году при образовании советской России, а теперь страна должна избегать подобных вещей.

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — указал Путин.

Он также отметил, что поправки о нерушимости границ России и невозможности отторжения ее территорий предложили члены рабочей группы и сами граждане.

Накануне в России вступила в силу обновленная Конституция. За поправки проголосовало 77,92% граждан, участвовавших в вотировании.