Путин: недружественные страны заставляют своих жителей затянуть потуже пояса

От санкций в отношении России страдают в том числе и жители стран, которые их ввели. Об этом заявил Владимир Путин. Президента России процитировал ТАСС.

«Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны и экономики, том мы с вами хорошо знаем: они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и, в общем, указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. Это все очень странно выглядит, тем более что мы-то все свои обязательства выполняем в области поставки энергоресурсов», — заметил Путин.

По его словам, рост цен на нефтепродукты в США не связан с запретом на импорт нефти из РФ.

В целом по региональным бюджетам «у нас все стабильно, все спокойно», заявил Путин. Он поручил выработать дополнительные механизмы обеспечения устойчивости бюджетов.

США установили запрет на импорт энергоресурсов из России, о чем американский президент Джо Байден объявил во вторник вечером. Он отметил, что решение принято на фоне ситуации на Украине и его поддержали обе партии в конгрессе.

Евросоюз не собирается объявлять аналогичный запрет вслед за Байденом.