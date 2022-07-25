Путин: неадекватность Запада поставила под удар сферу воздушных перевозок

Сфера воздушных перевозок оказалась под ударом в условиях санкций. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что риску ее подвергли и неадекватные решения бывших западных партнеров.

Глава государства заявил об этом на совещании с членами правительства РФ.

«В условиях санкций, неадекватных решений бывших наших западных партнеров <…> сфера воздушных перевозок оказалась под ударом», — подчеркнул Путин.

Он упомянул и об «откровенном политическом давлении на коммерческие компании». Запад, добавил российский лидер, можно отнести к бывшим партнерам, поскольку работать с РФ он отказывается.

Затраты на развитие авиаотрасли, обратил особое внимание Путин, на плечи пассажиров ложиться не должны.