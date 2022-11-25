Власть 25 ноября 2022, 10:11 Путин не запланировал встреч с военнослужащими Пресс-секретарь Песков обещал предупредить, если Путин решит встретиться с военнослужащими РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин пока не планирует встреч с российскими военнослужащими, только с их матерями. О этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал РИА «Новости».

«Пока нет, будем информировать», — сказал он.

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Владимир Путин пообщается с матерями военных. На мероприятие пригласили родственниц мобилизованных солдат, добровольцев, кадровых военнослужащих и контрактников, которые проходят подготовку и боевое слаживание или уже находятся в зоне конфликта. Президент поздравит женщин с Днем матери, ответит на вопросы и обсудит меры поддержки.

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Представитель администрации также не стал уточнять, когда президент огласит послание Федеральному собранию. Дмитрий Песков сказал, что точную дату еще не назначили.

Частичную мобилизацию объявили 21 сентября, она продлилась чуть больше месяца. За это время в Вооруженные силы России призвали 300 тысяч военнослужащих.