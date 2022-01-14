Путин не выступит с посланием в январе

Президент РФ Владимир Путин не будет выступать в январе с посланием к Федеральному собранию. Глава государства может обратиться к депутатам и сенаторам в феврале, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в парламентских кругах.

О том, что послания Путина точно не будет в январе, изданию сообщили в пресс-службе Кремля со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Темы послания раскрывать не стали, точные сроки тоже не назвали.

Песков говорил, что текст послания концептуально начали готовить еще в декабре, а огласят в начале 2022 года. Он сообщал, что еще предстоит предметно поработать над основой текста.

Предстоящее послание сохранит социальный характер, по мнению зампреда думской фракции ЕР Адальби Шхагошева. Он ожидает, что Путин также будет говорить об укреплении экономики в контексте не только пандемии, но и санкций.

«Также очевидно, что в послании будет уделено место международной повестке: последним событиям в Казахстане, переговорам Москвы и Вашингтона, Совету Россия — НАТО и ОБСЕ», — высказал свой прогноз Шхагошев.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов предположил, что в грядущем послании Путин поставит задачи по борьбе с распространением «омикрон»-штамма.

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил, что коммунисты ожидают услышать от Путина про индексацию пенсий, увеличение МРОТ и повышение зарплат.