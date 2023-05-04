Власть 04 мая 2023, 13:02 Путин не выступит с обращением из-за атаки на Кремль — Песков Пресс-секретарь Песков: Путин не будет записывать обращение после атаки БПЛА на Кремль Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин не планирует записывать специальное обращение в связи с атакой беспилотников на Кремль, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, не будут проводить и экстренные заседания Совбеза, сообщил ТАСС.

Песков подчеркнул, что цели и задачи спецоперации остаются прежними. Он добавил, что президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза 5 мая — как и планировалось ранее.

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«Оно состоится. Разумеется, можно предположить с большой долей уверенности, что эта тема (атаки беспилотников на Кремль — прим. ред.) будет затрагиваться», — добавил пресс-секретарь Путина.

В ночь на 3 мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Военные нейтрализовали дроны, глава государства не пострадал. В пресс-службе президента ЧП назвали спланированным терактом в отношении Владимира Путина. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не причастны к атаке. СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.