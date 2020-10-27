Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, встречался ли президент России с главой МИД после его возвращения из Греции.

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Сегодня стало известно, что министр иностранных дел Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом.

Департамент информации и печати МИД России заявил, что самочувствие у главы ведомства хорошее и жалоб на здоровье нет. Все ранее запланированные встречи и переговоры перенесли на другие даты.

Сергей Лавров вернулся из Греции в минувший понедельник, 26 октября. Следующие поездки министра были запланированы на 28−29 октября в Сараево и Белград.

Ранее после положительного теста на коронавирус у одного из членов семьи на самоизоляцию ушел министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он продолжает работать удаленно. На публичных мероприятиях руководителя заменяет его первый заместитель Игорь Каграманян.