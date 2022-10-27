Путин не увидел причин для национализации | 360°

Власть 27 октября 2022, 20:07 Путин не увидел причин для национализации Президент Путин: причин для проведения национализации в России нет

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Россия не нуждается в проведении национализации. Об этом президент Владимир Путин сообщил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам российского лидера, что план действий выстраивают после анализа рыночных условий.

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«Люди коммунистических убеждений считают, что нужно все опять национализировать… Насколько это эффективно, трудно сказать. В чем-то и где-то, в какой-то конкретной исторической ситуации мы тоже не отказываемся от этого, но мы этого не делаем. У нас нет необходимости никакой», — сказал российский лидер.

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Также он отметил, что власти страны «исходят из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны, рыночные принципы».

Ранее Владимир Путин заявил, Россия должна использовать все свое все свое историческое наследие. Он напомнил, в период существования СССР были свои минусы и проблемы, которые преодолевались по-разному. Также глава государства сообщил, что однополярный миропорядок уходит в прошлое.