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    04 июня 2021, 15:23

    Путин не увидел катастрофы в росте безработицы

    Александр Блинов

    Безработица в России выросла, но никакой катастрофы не произошло, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства оценил ситуацию в стране, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Путин не увидел катастрофы в росте безработицы

    Российский лидер отметил, что проблемы есть, но не произошло ничего такого, что можно было бы назвать катастрофой. Хотя она была возможной, этого удалось избежать.

    «И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем», — сказал Путин.

    Глава государства заявил, что правительству следует усилить программы содействия занятости в регионах, в которых все еще наблюдаются высокие показатели по безработице.

    «Нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона», — подчеркнул президент.

    Путин добавил, что не все проблемы в экономике связаны с пандемией. Многие из них носят структурный характер, пояснил он.

    Путин при этом поручил в ближайшее время запустить по всей стране программу поддержки молодежной занятости.

    Также в ходе выступления на ПМЭФ Путин предложил программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года с поднятием ставки до 7%.