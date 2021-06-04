Путин не увидел катастрофы в росте безработицы

Безработица в России выросла, но никакой катастрофы не произошло, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства оценил ситуацию в стране, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что проблемы есть, но не произошло ничего такого, что можно было бы назвать катастрофой. Хотя она была возможной, этого удалось избежать.

«И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем», — сказал Путин.

Глава государства заявил, что правительству следует усилить программы содействия занятости в регионах, в которых все еще наблюдаются высокие показатели по безработице.

«Нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что не все проблемы в экономике связаны с пандемией. Многие из них носят структурный характер, пояснил он.

Путин при этом поручил в ближайшее время запустить по всей стране программу поддержки молодежной занятости.

Также в ходе выступления на ПМЭФ Путин предложил программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года с поднятием ставки до 7%.