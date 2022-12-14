Важное 14 декабря 2022, 13:31 Путин не сыграет в матче Ночной хоккейной лиги в этому году — Песков Представитель Кремля Песков: президент Путин не сыграет в хоккей на Красной площади Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин в этом году не сыграет в матче Ночной хоккейной лиги, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Игры на Красной площади проводят традиционно перед Новым годом, сообщил ТАСС.

У Пескова спросили, будет ли президент участвовать в традиционном предновогоднем матче на Красной площади.

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«Нет, не планируется в этом году», — ответил представитель Кремля.

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Шайбу с автографом Владимира Путина оценили в 1,4 миллиона рублей. Экспонат выставили в галерее Stargift на Большой Якиманке. Организаторы пообещали, что половину вырученной суммы передадут на благотворительность. Там же выставили игровой свитер президента — он стоит два миллиона рублей.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что больше не хочет играть в хоккей с Владимиром Путиным. Финский политик подчеркнул, что рассматривает Россию не как партнера, но просто как соседа. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин найдет других желающих сыграть в хоккей. По его словам, у главы государства нет недостатка в игроках его команды.