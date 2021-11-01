Путин не станет выступать на климатическом саммите в Глазго

Президент России Владимир Путин не станет выступать в климатическом саммите в Глазго лично или в формате видеоконференции. Однако он записал видеообращение к участникам конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«Действительно, президент, к сожалению, не будет выступать, потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия по средствам видеоконференции. Тем не менее в рамках саммита по вопросу изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованию, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции», — сказал он.

При этом Песков не уточнил, о чем именно президент говорит в видеообращении. Он также не смог сказать, когда именно запись покажут участникам конференции.

Песков также подчеркнул, что Путин уже озвучил позицию России по климату — во время своего выступления в рамках саммита G20 по климату, который состоялся 30–31 октября.

В 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата примут участие более 100 глав государств и правительств. В их числе — президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон. Форму открылся 31 октября, но его основная работа начнется 1 ноября. Речь идет о саммите мировых лидеров, который продлится два дня.