Путин не приедет на похороны Пригожина | 360°

Власть 29 августа 2023, 12:12 Путин не приедет на похороны Пригожина Представитель Кремля Песков: президент Путин не приедет на похороны Пригожина Телеканал «360»

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Президент России Владимир Путин не появится на похоронах бизнесмена Евгения Пригожина. Кремль не владеет никакой информацией о прощании с основателем ЧВК «Вагнер». Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Присутствие президента не предусматривается, конкретно по похоронам мы информацией не располагаем, решение на этот счет принимают родные и близкие, здесь мы не можем что-то говорить без них», — сказал представитель президента.

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Самолет Пригожина разбился вечером 23 августа в Тверской области. На борту находился сам предприниматель и еще девять человек. Среди них — командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Все они погибли.

Ранее «360» стало известно о том, что на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге 29 августа пройдут похороны приближенных Пригожина. По не подтвержденным пока данным, речь идет о трех его охранниках.