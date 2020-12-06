Путин не поверил словам губернатора Тюменской области о росте зарплат жителей
Видео спора опубликовал телеканал «Россия 1».
Во время встречи Моор сообщил Путину, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, реальная начисленная зарплата в текущем году по сравнению с 2019 годом увеличилась на 1%.
«Не могу согласиться. Это нереально, по-моему. Это номинально», — ответил Путин на его слова.
«Это реально по статистике. Реально», — возразил Моор.
В ответ Путин настоял, что губернатор Тюменской области говорит про номинальную зарплату. Глава государства напомнил, что реальные доходы россиян существенно снизились из-за пандемии и экономического кризиса, который она вызвала.
Президент приехал в Тюменскую область с рабочим визитом. Сперва он отправился на завод «ЗапСибНефтехим», а затем провел совещание по развитию нефтегазохимической отрасли, после которого встретился с Моором.